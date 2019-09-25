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25.09.2019 - 10:57 |

Yılmaz Morgül bornozuyla paylaşım yaptı

Türk sanat müziğinin tanınmış isimlerinden olan Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta göğüsleriyle dikkat çekti.

Yılmaz Morgül bornozuyla paylaşım yaptı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündem olan Yılmaz Morgül, tarzını gün geçtikçe değiştiriyor. Sıkı şekilde spor yapmaya başlayan Morgül uzun süre kaslarıyla çok konuşulmuştu.

Baştan aşağı imajında değişikliğe giden Morgül, Instagram hesabından ilginç bir slayt paylaştı. Leopar desenli bornozuyla fotoğraflarını paylaşan Morgül'ün paylaşımında göğüsleri dikkat çekti.

"MİLLETE YORUM BAHANE"
Morgül, kendisine gelecek eleştirileri de paylaşımının altında düştüğü "Hayatta bir insanın başına her şey gelebilir. Hastalıklar dertler sorunlar olumsuzluklar hepsi bizim için birer imtihansa sınavları başarmak da bizim elimizde. Yaşadıklarımla o kadar çok sıkıntılardan geçtim ki yılmadım mücadele ettim.

Bütün kötü hastalıklardan da kötü insanlardan da kalbimi tertemiz tutarak kendimi tedavi ederek huzuru buldum. Kimseyi yargılamadan kınamadan hoşgörüyle haddimi bilerek her defasında küllerimden yeniden doğdum. Ronaldo leopar bornoz giyince şahane ben giyince millete yorum bahane" notla cevap verdi.

25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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