ABD’den skandala tepki! Kimi şaka sandı kimi ‘delilik’ dedi

“Fox News” kanalından Trish Regan’ın özel haberiyle gündeme gelen mektuba ilişkin konuşan, Trump’ın azledilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelen Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi eski üyesi Justin Amash, bunu “delilik” diye niteledi.

Demokrat Kongre üyesi Mike Quigley de, “Gerçekten bir şaka olduğunu sandım. Bu Oval Ofis’ten çıkmış bir mektup olamazdı. ABD Başkanı, bir çeşit akıl tutulması yaşayarak, kafasında ne varsa onu öfkeli bir şekilde dikte etmeye çalışıyor gibi” uyarısında bulundu. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Seth Moulton ise “Kelimenin tam anlamıyla içler acısı. ABD’nin başarısız liselerinden birinde ortalama bir öğrenci bundan daha etkili bir mektup yazabilirdi” ifadelerini kullandı.

‘Kaçık bir dil’

Bu arada Connecticut Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bradley Simpson, Twitter hesabında “Bugüne dek ABD başkalarından yabancı liderlere gönderilmiş pek çok mektup okudum, gel gör ki hiç bu kadar kaçık, bu kadar tehdit edici, bu kadar tuhaf ve tamamen temel ahlaktan yoksun bir mektup okumadım” derken, normalde ABD başkanının yabancı liderlere yazacağı mektubun taslağının ulusal güvenlik danışmanı ya da üst düzey başka yetkililerce hazırlandığını anlattı.

‘Çok sıra dışı’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektupla ilgili soruyu da yanıtlarken bunu “Son derece sıra dışı” bulduğunu belirtti, “devlet başkanları arasındaki yazışmalarda kullanılmayan bir dille yazıldığını” vurguladı.

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