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14.12.2019 - 13:03 | | DHA

Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha’da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj’la görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Katar’ın başkenti Doha’da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj’la ile biraraya geldi. Görüşmede, El-Sarraj ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ele alındı. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı

    7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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