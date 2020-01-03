Dokunulmazlık adımı tepki çekti

İsrail’de Başsavcı Avichai Mandelblit’in, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Meclis’e dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını açıklaması tepkiyle karşılandı. Netanyahu, önceki gün kendisine tanınan 30 günlük sürenin dolmasına saatler kala yaptığı basın açıklamasında, dokunulmazlık başvurusu dilekçesini İsrail Meclisi’ne göndereceğini belirtmişti.



Konuyla ilgili konuşan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, “Netanyahu’nun dokunulmazlık isteği herkesin hukuk önünde eşit olduğu prensibini çiğnemektir. Netanyahu suçlu olduğunu biliyor” dedi. İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Netanyahu’nun kararını eleştirdi. Liberman, partisinin oylamada “hayır” oyu vereceğini belirtirken, “Şimdi şüphenin de ötesinde açık ki Netanyahu’nun ilgisini çeken ve onu ilgilendiren tek şey dokunulmazlık” ifadelerini kullandı. İsrailli uzmanlar mevcut aritmetik nedeniyle Netanyahu’nun dokunulmazlık başvurusunun Meclis’te kabul edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, Netanyahu’nun bu adımını “zaman kazanmak” şeklinde değerlendiriyor.



Seçime bağlı



Meclisin Netanyahu’nun dokunulmazlık başvurusuna ilişkin kararının, ülkede koalisyon hükümetinin kurulamaması ve 2 Mart’ta yeni bir erken seçime gidilecek olması nedeniyle uzun zaman alabileceği belirtiliyor. Zira hükümetin kurulamaması nedeniyle Meclis’te, Netanyahu’nun dokunulmazlık talebini görüşecek İçişleri Komisyonu oluşturulamıyor. Söz konusu komisyonun oluşturulabilmesi için ülkede hükümetin kurulması veya Meclis’in salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin onayı gerekiyor. Netanyahu’nun partisinin yanı sıra Meclis’teki 3 sağ partinin mart ayındaki seçimden önce dokunulmazlık başvurusunu görüşecek İçişleri Komisyonunun oluşturulmasına sıcak bakmadığı ifade ediliyor.



İçişleri Komisyonu kurulamazsa, Netanyahu’nun dokunulmazlık başvurusunun karara bağlanması için 2 Mart’taki erken seçimin beklenmesi gerekiyor. Bu seçimin ardından hükümet kurulursa, Netanyahu’nun başvurusu önce İçişleri Komisyonunda ele alınacak ve kabul edilirse Meclis oylamasına sunulacak. Netanyahu’nun dokunulmazlık başvurusunun kabul edilmesi için 120 sandalyeli Knesset’teki 61 milletvekilinin evet ihtiyaç duyuluyor.

Bakanlıkları bıraktı



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk davası açılmasına karar verilmesinin ardından, üç bakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Netanyahu, Sosyal Yardım, Diaspora ve Tarım Bakanlıkları koltuklarını bıraktığı konusunda kabineyi bilgilendirdi. Netanyahu’nun, söz konusu bakanlıklara pazar günü yeni isimleri ataması bekleniyor. Netanyahu’nun istifası, bu atamaların ardından yürürlüğe girecek. İsrail’deki yasalar gereği, hakkında dava açılan bir bakanın görevinden istifa etmesi gerekirken, başbakan için böyle bir zorunluluk bulunmuyor.