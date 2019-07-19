Hong Konglu protestocular Tayvan'a kaçtı!

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı protestolarda Yasama Meclisini basan bir grup göstericinin Tayvan'a kaçtığı iddia edildi.

"Hong Kong Free Press"in haberine göre, iade yasasında değişiklik öngören tasarının tamamen iptal edilmesi için 1 Temmuz'da düzenlenen gösteriler sırasında Yasama Meclisini basan ve maddi hasara yol açan 30'dan fazla gösterici "adil olmayan kovuşturma endişesi nedeniyle" Tayvan'a kaçtı.

Haberde, Tayvan'a ulaşan protestoculardan çoğunun öğrenci olduğu ve bazılarının Tayvan'dan uzun süreli vize ya da iltica talep etmeyi planladığı aktarıldı.

"Apple Daily"de yer alan haberde de protestocuların olaydan 3-4 gün sonra Tayvan'a kaçtığı ve bunlardan 30'unun ada geneline dağıldığı ileri sürüldü.

Bu kişilerden bazılarının sivil toplum kuruluşları yardımıyla, bazılarının ise kendi imkanlarıyla Tayvan'a gittiğinin öne sürüldüğü haberde, bazı protestocuların öğrenci vizesi için başvuru sürecinde olduğu ve bazılarının da Tayvan'a iltica etmek istediği iddia edildi.

Konuyla ilgili Tayvan makamları, Hong Konglu protestocularla irtibata geçilip geçilmediğini doğrulamadı ancak herhangi bir iltica başvurusu gelmesi halinde bunun, hukuka ve insan hakları ilkelerine uygun şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

Öte yandan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, basında çıkan haberlere ilişkin açıklamasında, ilgili departmanların durumdan haberdar olduğunu ve Hong Kongluların gerekmesi halinde insani zeminde uygun şekilde muamele görecelerini söyledi.

Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapıldığı 1 Temmuz'da Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

Protestolarla ilgili 13 kişi gözaltına alınmıştı.