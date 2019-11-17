İfade esnasında tweet attı!

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturması devam ederken, önceki gün Kongre’deki açık oturum esnasında yaşananlar ABD’de gündemi oluşturdu. Trump’ın eski ABD Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch Kongre’deki açık oturumda azil soruşturmasına ilişkin ifade verirken yaptığı paylaşımlar tepki çekti. Trump, Twitter mesajında, “Marie Yovanovitch’in gittiği her yer kötüye gitti. Somali’de göreve başladı, ülke nasıl oldu? Ukrayna’ya gitti ve Ukrayna Devlet Başkanı benimle yaptığı telefon görüşmesinde onun hakkında olumlu konuşmadı. Büyükelçileri atamak Başkan’ın mutlak görevidir” ifadelerini kullandı.

Yovanovitch’in kendisine hizmet etmediği için görevden alındığı iddialarını da reddeden ABD Başkanı Trump, “ABD’nin dış politikası şimdi, daha önceki yönetimlerden farklı olarak daha güçlü ve kuvvetli. Bu durumun açıklaması basit. Önce Amerika” yorumunu yaptı.









Gerçek zamanlı ifade!



İfade devam ederken yayınlanmaya başlanan tweetler komitenin de dikkatini çekti ve Demokrat Adam Schiff, Yovanovitch’e Trump’ın kendisi hakkındaki suçlamalarını gösterdi. Trump’ın bu ifadeleri ise büyük tepki çekti ve ABD basını ve Demokratlar tarafından “Trump bir tanığı tehdit ediyor” şeklinde yorumlandı. Trump’ın ifadeleri bir devlet çalışanına saldırı olarak ifade edildi ve Cumhuriyetçi kanatta da rahatsızlığıa yol açtı.



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise “Söz konusu tweet bir tanığa tehdit değil, başkanın fikriydi. (Temsilciler Meclisindeki azil soruşturması) Bu bir mahkeme değil tek partili siyasi bir süreç, daha da açık söylemek gerekirse bu süreç tamamen gayrimeşru” ifadeleri kullanıldı. Trump ise, ülke basınını “samimiyetsiz”, azil soruşturmasını ise “Amerikan tarihindeki en büyük rezalet” olarak nitelendirdi.









ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuz ayında telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy’e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD’nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi’ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.