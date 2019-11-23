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23.11.2019 - 02:02 | | AA

İsrail Kudüs'te onlarca Filistinliyi yaraladı

Kudüs'ün kuzeyindeki İseviye beldesinde İsrail kuvvetleri onlarca Filistinliyi yaraladı, iki kişiyi gözaltına aldı.

İsrail Kudüs'te onlarca Filistinliyi yaraladı

 

"Vadi Hilva İnformasyon Merkezi" tarafından yapılan açıklamada, İsrail kuvvetlerinin Kudüs'teki İseviye beldesi Abid Mahallesi'ne baskın düzenlediği ve Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail kuvvetlerinin iki Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 27 Haziran'da Filistinli Muhammed Semir Ubeyd'i (20) katletmesinin ardından İseviye beldesine yönelik baskılarını artırmıştı. İşgalci İsrail kuvvetleri, yaklaşık 5 aydır İseviye beldesi ahalisine yönelik günlük baskınlar ve yoğun tutuklama faaliyetleri yürütüyor.

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