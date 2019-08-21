21.08.2019 - 08:20
Johnson ile AB arasında ‘mektup’ gerilimi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a dün gönderdiği mektupta, İngiltere’nin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda 3 kez reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin “tedbir maddesini” kaldırmayı önerdi.
Johnson, ‘Backstop’ olarak anılan maddenin yerine iki İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek çözüm bulunması için yasal bağlayıcılığı bulunan başka madde konulmasını teklif etti.
Buna karşın Johnson’ın mektubu AB tarafında iyi karşılanmadı. Tusk, mektuba Twitter’dan yaptığı paylaşımla cevap verdi. Maddenin herhangi bir alternatif bulununcaya dek “güvence” olduğuna dikkati çeken Tusk, “Tedbir maddesine karşı çıkanlar ve gerçekçi bir alternatif sunmayanlar, kabul etmek istemeseler de (iki İrlanda arasında) tekrar sınır inşa etme taraftarı olanlardır” ifadelerini kullandı. Johnson’ın, İngiltere’yi AB’den 31 Ekim’de anlaşma olsun veya olmasın ayırmaktaki kararlılığı sürüyor.
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