MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKasırga Hong Kong'da okulları tatil ettirdi
31.07.2019 - 13:05| AA

Kasırga Hong Kong'da okulları tatil ettirdi

Günlerdir Çin karşıtı protestolarla sarsılan kentte, bu kez saatteki hızı 95 kilometreyi bulan tropikal kasırga hayatı durdurdu.

Kasırga Hong Kong'da okulları tatil ettirdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde meydana gelen tropikal kasırga nedeniyle eğitime ara verildi, işçilere evlerine erken dönmeleri tavsiye edildi.

Hong Kong Gözlemevi, bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 95 kilometreye ulaştığını açıklarken, Tropikal Kasırga Uyarı Sinyal Numarası'nı 10 üzerinden 8 olarak yayımladı.

Kasırganın merkezinin, Hong Kong'un 300 kilometre güneybatısından geçtiği belirtilirken, bölgede eğitime ara verildi.

Hong Kong yönetimi, Asya finans merkezindeki hükümet çalışanlarını eve erken göndermek için düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile görüntülendiErzurum’da yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor. Kurulan fotokapanlarla Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü ormanlarında vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi türler görüntülendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da korku dolu anlar! Ezip geçti

İstanbul'da korku dolu anlar! Ezip geçti

Son Dakika... Erzurum'da deprem

Son Dakika... Erzurum'da deprem

YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman?

'Gaybubet evi' yapılanması davasında karar!

'Gaybubet evi' yapılanması davasında karar!

Sıradaki Haber