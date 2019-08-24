24.08.2019 - 10:10| DHA
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 2 balistik füze attı
Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Kuzey Kore’nin Japon Denizi’ne 2 balistik füze atışı yaptığını söyledi.
Tokyo’daki Savunma Bakanlığı önünde gazetecilere konuşan Iwaya, füzelerin Kore Yarımadası’nın doğu tarafından saat 6.44 ve 7.07’de fırlatıldığını, her iki füzenin de Japon Denizi’ne düştüğünü belirtti. Iwaya, Kuzey Kore’nin son füze denemelerinin uluslararası toplum için tehdit oluşturduğunu ve Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Iwaya ayrıca, Kuzey Kore’nin bölgesel durumunun yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.
İş adamını sırtından bıçaklayan PKK sempatizanı tutuklandıHDP’li 3 belediye başkanının görevden alınmasını bahane ederek İstanbul Kadıköy’de eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı çöp konteynerlerini devirmiş, bu sırada gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam ise bir saldırgan tarafından ağır yaralanmıştı. Olay sonrası HDP binasında gözaltına alınan şüpheli H.K. son dakika gelen bilgilere göre çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.