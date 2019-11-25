25.11.2019 - 17:01 | | AA
Okyanusu geçen denizaltıdan üç ton uyuşturucu çıktı!
Latin Amerika'dan yola çıkarılan denizaltı, İspanya'nın Aldan koyuna kadar ulaştı. Polis Ekvadorlu iki şüpheliyi yakaladı, İspanyol şüpheli ise kaçmayı başardı.
Latin Amerika'dan İspanya'ya gelen denizaltıda 3 ton uyuşturucu ele geçirildi.
İspanya Jandarmasından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Galisya bölgesinin Aldan Koyu'na gelen denizaltıda 3 ton uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
Bir Latin Amerika ülkesinden yola çıktığı tespit edilen denizaltıdaki 3 personelden Ekvador vatandaşı olan 2'sinin tutuklandığı, İspanyol vatandaşı olduğu belirlenen ve jandarmadan kaçan diğer kişinin ise arandığı kaydedildi.
İspanyol yetkililer, uyuşturucunun, denizaltıya yola çıkmadan önce karadan ya da açık denizde yüklenmiş olabileceğini belirtti.
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