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22.07.2019 - 14:01| AA

Savaş uçağı komşu ülkeye acil iniş yaptı

Arızalanan Libya savaş uçağı, Tunus'un güneyindeki askeri havalimanına inmeyi başardı, pilotun sağlık durumu iyi.

Savaş uçağı komşu ülkeye acil iniş yaptı

Libya savaş uçağının arıza nedeniyle Tunus'un güneyindeki askeri havalimanına zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

İsmini açıklamak istemeyen Tunuslu güvenlik kaynağı, "Libya'nın Tunus sınırında yer alan El-Vatiye Askeri Üssü'nden havalanan bir savaş uçağının arıza nedeniyle Tunus'un güneyindeki Mednin vilayetine bağlı Beni Gazil bölgesindeki bir askeri alana zorunlu iniş yaptığını" paylaştı.

Libyalı pilotun durumunun iyi olduğunu aktaran güvenlik kaynağı, pilotun Libya'da savaşan gruplardan ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e mi yoksa başkentteki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) mi bağlı olduğunun yapılan tahkikat sonucunda ortaya çıkacağını" ifade etti.

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