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06.12.2019 - 13:44 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Deprem fırtınası! Girit beşik gibi

Yunanistan'ın en büyük adasının çevresinde bugün peş peşe sarsıntılar gerçekleşiyor. 4.5 büyüklüğündeki depremi 4.2 ve 3.8 takip etti.

Son dakika... Deprem fırtınası! Girit beşik gibi

Doğu Akdeniz'i boydan boya kat edip İyon Denizi'ne kadar ulaşan büyük fay hattı, bugün yine hareketli.

Yunanistan'ın en büyük adası Girit'te ilk deprem, yerel saatle 10.45'te meydana geldi. 4.5 büyüklüğündeki sarsıntıyı 15 dakika sonra 3.8'lik bir başka deprem izledi.

Son olarak 12.23'te bölge bu kez 4.2'lik depremle sallandı.

Girit ve Rodos arasındaki Kerpe Adası açıklarında da sabah 3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.

Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattında sık sık depremler meydana geliyor.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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