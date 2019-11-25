Tekli eğitimde hedef yüzde 100

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile iş insanı Ricardo Aliberti tarafından Menderes’te yaptırılan 24 derslikli Maurice Aliberti Esin Özgener İlkokulu’nun açılışına katıldı.

1200 öğrenci kapasiteli

1200 öğrenci kapasiteli okulun açılışında konuşan Binali Yıldırım, “İzmir’de hayırseverlerimiz 25 tane okul yaptırıyor. Bugün bir müjde daha vermek istiyorum. 25’in üzerine yeni bir okul daha geliyor. İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener kardeşime dedim ki ‘Babalar için bir okul var analar için yok mu?’ O da ‘Başımın üstüne’ dedi. Anneleri için böyle güzel bir okul hayırlı olsun. Tekli eğitim İzmir’de yüzde 80 oranında. Hedef yüzde 100’e çıkarmak. Devlet elindeki bütün imkanlarla okulları yapmaya çalışıyor ama takdir edersiniz ki her zaman devletin kaynakları kafi gelmiyor. Yardımlaşarak el birliği yaparak bu işlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. İzmir’deki hayırseverlerin çok daha fazlasını yapacağına yürekten inanıyorum” dedi.

İzmir’de 800 bine yakın öğrenci bulunduğunu, üniversite öğrencileriyle birlikte bu sayının 1 milyona ulaştığını vurgulayan Yıldırım, “İzmir bir eğitim şehri. Bir ticaret şehri, turizm şehri. İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muhasır medeniyeler seviyesine çıkarmak için her alanda öncü şehir olmaya devam ediyor” diye konuştu.



