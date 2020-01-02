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    HaberlerEge Haberleri Terziler Odası’ndan vefa örneği
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    02.01.2020 - 07:50 |

    Terziler Odası’ndan vefa örneği

    On yıldır sürdürdüğü Girişimcilik Kursları’nı, sistemin değişmesi nedeniyle yeni yılda oda eğitim merkezinde düzenleyemeyecek olan İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO) işbirliği yağtığı kurumlarla vedalaştı.

    Terziler Odası’ndan vefa örneği

    On yıldır sürdürdüğü Girişimcilik Kursları’nı, sistemin değişmesi nedeniyle yeni yılda oda eğitim merkezinde düzenleyemeyecek olan İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO) işbirliği yağtığı kurumlarla vedalaştı. İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, İŞKUR Konak İlçe Müdürü İbrahim Ay ile KOSGEB eğitmeni İlhan Başar’a plaket verdi. Oda yöneticilerini, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da yalnız bırakmadı.

    150 kişi işini kurdu

    2010 yılından bu yana 6 binin üzerinde kişiyi mezun ettiklerini belirten İTKO Başkanı Muharrem Karakuş, “2019 yılında 600 kişi mezun oldu ve 150 arkadaşımız kendi işyerlerini açtı. Hem kentimizin hem ülkemizin kalkınmasına destek vermek bize büyük mutluluk ve onur veriyor. Artık sistem değişiyor. Girişimcilik kurslarına katılmak isteyenler 2020 yılından itibaren internet ortamından bireysel başvuruda bulunacak. Bizlere destek olan kurum temsilcileri ile bundan sonra da gönül birliği içinde çalışacağız” diye konuştu.
    İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da, “İTKO, eğitim çalışmaları ile İzmir’e önemli kazanımlar sağladı” dedi. Törende hazır bulunan kursiyerlere de seslenen Mutlu, “İleride işyeri sahibi olacak, yanınızda insan çalıştıracaksınız. Buradan alacağınız belgeler duvarda asılı kalmasın. İstihdam yaratın, inovasyona önem verin, yeni modeller planlayın, üretin, girişimciliğin hakkını verin” ifadelerini kullandı.

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