Ek yerleştirmeyle üniversite şansı

Üniversitede, merkezi yerleştirmede tercih yapıp da herhangi bir programı kazanamayan adaylar, üniversiteli olmak için Ek Yerleştirme tercihlerinin başlamasını bekliyordu. ÖSYM, dün kılavuzu yayınladı, yarından itibaren tercihler başlayacak, 11 Eylül’de sona erecek.



Üniversitelerde ilk yerleştirme sonuçlarına göre lisansta 38 bin 167, ön lisansta 33 bin 66 olmak üzere, toplam 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte boş kontenjanların sayısı lisansta 66 bin 974, ön lisansta 124 bin 166 olmak üzere toplam 191 bin 140’a yükseldi. Lisansta kontenjanların 45 bin 55’i devlet, 16 bin 514’ü vakıf, 4 bin 871’i KKTC üniversitelerinde, 534’ü de diğer üniversitelerde bulunuyor. Ön lisans kontenjanlarının dağılımına bakıldığında devlette 10 bin 128, vakıfta 20 bin 589, KKTC üniversitelerinde 2 bin 432, diğer ülkelerde de 17 kontenjan var.



Üstelik bu kontenjanlar arasında tıp, hukuk, eczacılık, diş hekimliği gibi gözde programlar ile ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ gibi gözde üniversiteler de bulunuyor.



24 tercih hakkı



Ek yerleştirmede herkes tercih yapamıyor. Öncelikle adayın 2019- Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmiş, yerleştirme puanının hesaplanmış ve merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olması şart. Herhangi bir programa yerleşen adaylar, ek yerleştirmede tercih yapamayacaklar. Bunun dışında ek yerleştirme tercihleriyle ilgili kurallar şöyle:



Merkezî yerleştirmede Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarından puanı oluşanları, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.



Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değil. Örneğin, aday sadece dört program da tercih edebilir.



Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecekler.



2019-YKS’de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilecekler.



Başvuru ücreti 20 TL



2019-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. Bunun dışında, posta, faks, elektronik posta gibi kanallarla tercih bildiriminde bulunulamayacak.



Ek yerleştirme ücreti 20 TL. Ücret, 12 Eylül 2019’da saat 23.59’a kadar yatırılabilecekler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.



Barajı aşmak şart



Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2019 YKS Kılavuzu ve 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara uyulacak.



Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerli. Bu nedenle adayların, adı geçen kılavuzları yeniden incelemesi gerekiyor.



TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını; ilgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar da Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.



Adayların tercih önceliğine göre liste oluşturması çok önemli.



Ek yerleştirmede de aday bir programa kayıt hakkı kazandığında kayıt yaptırmasa bile gelecek yıl üniversite sınavına tekrar girdiğinde yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’leri yarıya düşecek. Bu da 15 ile 30 puan arasında bir kayıp demek. O nedenle ek yerleştirmede de adayların kazanıp da gitmeyecekleri programları tercih etmemeleri gerekiyor.



Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını tam olarak karşılamaları şart. O nedenle adayların kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan programların koşul ve açıklamalarını iyi okumalılar. Adayların okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet gibi koşulları karşılayamadıkları programları tercih etmemeleri gerekiyor.

Kayıtlar 23-27 Eylül’de





Ek yerleştimede de koşullar dikkate almadan yapılan tercihlerin sorumluluğu adaya ait olacak, tercih bildirimi sırasında adayın tercih ettiği programların koşullarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmeyecek. Ancak, Merkezi Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığı tespit edilen adayın tercihleri geçersiz sayılacak; bir programa puanı elverişli olduğu için yerleştirilse bile kaydı yapılmayacak. Bu nedenle programların koşul ve açıklamaları bölümü mutlaka okunmalı.



Programla yerleştirmeler, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacak.



Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar da 23-25 Eylül’de yapılacak.