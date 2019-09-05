Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 29 Ağustos ile biten haftada 14 milyar 896 milyon 171 bin lira artarak 2 trilyon 402 milyar 958 milyon 524 bin liradan 2 trilyon 417 milyar 854 milyon 695 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,34 artarak 1 trilyon 101 milyar 87 milyon 38 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,91 yükselerek 1 trilyon 214 milyar 434 milyon 772 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 455 milyon dolar azalarak 219 milyar 460 milyon dolara geriledi. Bunun 199 milyar 618 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 842 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 171 milyar 759 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 413 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 360 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 86 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,79 artarak 392 milyar 751 milyon 809 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,38 yükselerek 362 milyar 79 milyon 861 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,18 yükselerek 147 milyar 115 milyon 759 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 169 milyar 595 milyon 604 bin lirası konut, 4 milyar 392 milyon 301 bin lirası taşıt ve 218 milyar 763 milyon 904 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 29 Ağustos ile biten haftada 17 milyar 827 milyon 711 bin lira artarak 2 trilyon 447 milyar 586 milyon 876 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,42 azalış gösterdi.