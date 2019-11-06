BİST101.1440,62EURO 6,370USD5,750,01ALTIN2760,55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 2020 bütçesiyle ilgili açıklama
    06.11.2019 - 22:54 | | AA

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 2020 bütçesiyle ilgili açıklama

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin bütçesidir. 2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyunun tutmadığını, Türkiye ekonomisinin diz çöktürülemediğini, velhasıl belli merkezlerin hüsrana uğradığının adıdır.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 2020 bütçesiyle ilgili açıklama
    Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.'nun muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap da bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doktorun oyunu ortaya çıktı! Bakın muayenesinde ne bulundu?

    Doktorun oyunu ortaya çıktı! Bakın muayenesinde ne bulundu?

    Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 63. son bölümde Nefes ile Tahir...

    Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 63. son bölümde Nefes ile Tahir...

    Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21. son bölümde Kerem, gerçeği söylememek...

    Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21. son bölümde Kerem, gerçeği söylememek...

    Son dakika... KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK sonuç sorgulama

    Son dakika... KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK sonuç sorgulama

    Sıradaki Haber