06.11.2019 - 22:54 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 2020 bütçesiyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020 bütçesi kabuğunu kırmış, küresel bir güç haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin bütçesidir. 2020 bütçesi, 2018 yılında Türkiye üzerinden ekonomi üzerinden oynanmak istenen oyunun tutmadığını, Türkiye ekonomisinin diz çöktürülemediğini, velhasıl belli merkezlerin hüsrana uğradığının adıdır.
Turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor gözaltına alındıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan kişilere çeşitli haplar sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan doktor Ü.O.'nun muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap da bulundu.