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    HaberlerEkonomi HaberleriDraghi enflasyon hedefinde "birlik" istedi
    22.11.2019 - 09:28 | | DHA

    Draghi enflasyon hedefinde "birlik" istedi

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) eski Başkanı Mario Draghi, katıldığı son toplantıda, ECB üyelerinden, enflasyon hedefinin tutturulması konusunda "birlik" içinde olunmasını istedi.

    Draghi enflasyon hedefinde "birlik" istedi

    Banka politika yapıcılarının 24 Ekim'de yaptığı para politikası toplantı tutanaklarına göre, önceki haftalarda fikir ayrılıkları yaşamalarına sebep olan 2.6 trilyon euroluk tahvil alım programına yönelik eleştirilerinden vazgeçerek anlaşmazlıklarını sona erdirdiler.

    Tutanaklarda "Yönetim Kurulu'ndaki açık ve net tartışmaların kesinlikle gerekli ve meşru olduğu vurgulanmış olsa da, uzlaşma oluşturmak ve Yönetim Kurulu'nun enflasyon hedefine ulaşma taahhüdünün arkasında birleşmenin önemli olduğu kabul edildi" denildi.

    ECB toplantısında faizler ve para politikasında beklendiği gibi değişikliğe gitmemiş ancak euro bölgesinin küresel ekonomideki güç kaybından zarar görmeye devam etmesi nedeniyle destekleyici yeni önlemlere açık kapı bırakmıştı.

    ECB Yönetim Kurulu'nun üçte birinin Eylül ayında tahvil alımlarını tekrar başlatma kararına karşı çıkmasının ardından, ECB politika yapıcıları geçen ayki toplantıda birlik için "güçlü bir çağrıda" bulundu. ECB tutanaklarında "İleriye baktığımızda, Yönetim Kurulu'nun birliği için güçlü bir çağrı yapıldı" denildi.

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