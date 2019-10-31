Dünyanın fındığı Türkiye’den!

İstanbul’da Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Türkiye Fındık Danışma Toplantısı’nda dünyanın önemli üretici ve tüketici ülkeleri buluşarak, fındığın geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Bu toplantıda Türkiye’yi temsil eden İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, Türkiye’nin bu yıl üretimiyle rakipleri ile arasındaki arayı açacağını kaydederken, “Dünya fındık üretiminde Türkiye’nin en yakın rakibi olan ve geçtiğimiz yıl 125 bin ton fındık üretimi ile dünya pazarından yüzde 14 oranında pay alan İtalya’da bu yıl üretimin 100 bin tona gerilemesi, dünyadaki payının ise yüzde 9 seviyesine düşmesi bekleniyor. Bir diğer rakip ülke olan Azerbaycan’ın üretiminin ise bu yıl 68 bin tondan 42 bin tona, pazar payının da yüzde 7’lerden yüzde 4 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor” dedi.



2 milyar doları aşar



Türkiye, 2018-2019 fındık ihraç sezonunda şu ana kadar yaklaşık 270 bin ton fındık ve mamul ihracatı gerçekleştirerek, 1.5 milyar doların üzerinde döviz girdisi elde etti. Fındık ihracatının eylül ayında rekor seviyeye ulaştığını belirten Gören, “Geçtiğimiz yıl eylül ayında 130.2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörümüz, bu yıl Eylül ayında ihracatını yüzde 112.6 oranında artırarak 277 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin tarım ihracatın içindeki payını da yüzde 13.86’ya çıkardı. Yılı 2 milyar doları aşan ihracat ile kapatmayı planlıyoruz” diye konuştu.



Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 10 ülkenin 9’u Avrupa ülkeleri oldu. İlk üç ise Almanya, İtalya, Fransa olarak kayıtlara geçti. Her geçen yıl ihracatın artırıldığı Çin de ilk 10 ülke arasında yerini aldı.



Zararlılarla mücadele



Fındıkta daha kaliteli ve daha fazla üretimin sürdürülebilir hale gelmesini, fındığın faydalarının daha iyi anlatılması ve kullanım alanının artırılması gerektiğinin altını çizen Ali Haydar Gören, Türkiye’nin dünya fındık üretimindeki liderliğini kaybetmemek için verimli ve kaliteli üretimden vazgeçmemesi gerektiğini söyledi. Gören, “Son zamanlarda en önemli sorun ise bahçelerdeki zararlılar. Fındığı tehdit eden bu zararlılara karşı zirai mücadeleye devam etmeliyiz. Hatta alan bazlı desteklemelerde bahçesinde zirai mücadele veren üretici daha iyi desteklenmeli” dedi.