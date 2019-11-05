Lagarde tüm taraflara "ortak çalışma çağrısı" yaptı

Konuşmasında para politikasına değinmeyen Lagarde, buna karşılık ECB'yi eleştiren bazı önemli isimleri överek tüm taraflarla ortak çalışma sinyalleri verdi.

"Bugün Avrupa'nın duymaya ihtiyacı olduğu mesajın bu olduğuna inanıyorum" diyen Lagarde, "Bu, kendinden kuşkulanmanın bize zarar vermesine karşı daha iyi hissetme çağrısıdır" diye ekledi.

Lagarde, Almanya'nın eski Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'in birleşik bir Avrupa için bağlılığını ve Berlin duvarının yıkılışından bu yana devam eden devlet adamı kimliğinden de övgüyle söz etti.

Avrupa Merkez Bankası ile Almanya arasında sürmekte olan anlaşmazlığa değinmese de, Lagarde'nin 1 Kasım'da görevi devraldıktan sonra Berlin'de konuşma kararı sembolik bir zeytin dalı gibi görünerek, bağları iyileştirmede istekli olduğuna işaret ediyor.

Lagarde yazın bu göreve seçildiğinden beri para politikasıyla ilgili detay vermese de, ECB kapsamlı bir politika, hedef ve araç değerlendirmesi yapana kadar Lagarde büyük değişiklikler planlamıyor gibi görünüyor.