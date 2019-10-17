Son dakika: Bütçe kanun teklifi bugün TBMM'ye sunulacak

Ağbal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür.

2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü.

2020 yılı bütçesinden 176,1 milyar TL kaynağı doğrudan eğitime ayırıyoruz, bütçenin yaklaşık yüzde 16,1'i.

Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak.

2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüldü.