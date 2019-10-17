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    HaberlerEkonomiSon dakika: Bütçe kanun teklifi bugün TBMM'ye sunulacak
    17.10.2019 - 10:14 | | AA

    Son dakika: Bütçe kanun teklifi bugün TBMM'ye sunulacak

    Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır." dedi. Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağı öngörüldüğünü de ifade etti.

    Son dakika: Bütçe kanun teklifi bugün TBMM'ye sunulacak

    Ağbal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür.

    2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü.

    2020 yılı bütçesinden 176,1 milyar TL kaynağı doğrudan eğitime ayırıyoruz, bütçenin yaklaşık yüzde 16,1'i.

    Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak.

    2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüldü.

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