BİST97.9970,69EURO6,52-0,21 USD5,85-0,19ALTIN279,31-0,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTÜBİTAK'a 16 Ar-Ge personeli alınacak
    22.10.2019 - 09:50 | | AA

    TÜBİTAK'a 16 Ar-Ge personeli alınacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde (UEKAE) görev yapmak üzere 16 Ar-Ge personeli alınacak.

    TÜBİTAK'a 16 Ar-Ge personeli alınacak

    TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı UEKAE bünyesinde görev yapmak üzere 16 Ar-Ge personeli alımı için son başvuru tarihi 12 Kasım olarak belirlendi.

    İlana elektrik, elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi veya bilgisayar teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek.

    Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler "www.tubitak.gov.tr" internet adresinden, Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından incelenebilecek.

    Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildiAdana'da portakal bahçesinde toprağa gömülü halde 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ölmüş yunus balıkları kayalıklara vurdu

    Ölmüş yunus balıkları kayalıklara vurdu

    Görenler şaşıp kalıyor! Bu mahallede cenaze yemeği kaldırıldı! Sebebi ise...

    Görenler şaşıp kalıyor! Bu mahallede cenaze yemeği kaldırıldı! Sebebi ise...

    Alemde Bir Gece konusu nedir? Oyuncuları kimler?

    Alemde Bir Gece konusu nedir? Oyuncuları kimler?

    PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

    PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad’ı köstebek yuvasına çevirmiş

    Sıradaki Haber