Turkcell’in projesi BM'ye örnek model

Turkcell, kadınların teknoloji alanında istihdamını ve girişimciliğini artırmak amacıyla başlattığı Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile örnek iş modeli olarak bir kez daha dünyanın karşısına çıktı. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) düzenlediği forumda bir kez daha dünyanın ilgisini topladı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Business Call to Action (BCtA) 9’uncu yıllık forumu kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılarak bu konuda elde ettikleri uzmanlık ve tecrübelerini aktardı. Yiş, şunları kaydetti:



“Sanayi 4.0 ile hızla değişen iş yaşamında, kadınların geleceğin mesleklerinde yer alabilmeleri için şirketlere büyük görevler düşüyor. Teknoloji üreterek fark yaratan nesiller yetiştirmek, bu alanda girişimciliği ve istihdam kapasitesini artırmak amacıyla başlattığımız Geleceği Yazan Kadınlar projemiz, hayata geçtiği günden beri kadınların gelir elde etmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını artırması için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bugüne kadar 3 bine yakın kadına ulaşan projemiz, bu yıl 8 farklı ülkeden katılımcıyla dünyaya açıldı.”