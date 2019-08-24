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    HaberlerEkonomiTürkiye'nin en büyüğüne mühendis aranıyor
    24.08.2019 - 13:03| AA

    Türkiye'nin en büyüğüne mühendis aranıyor

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), son teknolojiyle donatılacak ve uçak yapısallarının üretileceği kompozit tesisi için çeşitli alanlardan mühendisleri bünyesine katacak.

    Türkiye'nin en büyüğüne mühendis aranıyor

    Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi TUSAŞ, ülkenin en büyük,  dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisinin kurulum çalışmalarını  sürdürüyor.

    Şirketin Kahramankazan'daki merkez yerleşkesinde hayata geçirilecek  tesis, 95 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Tesiste, yüksek  teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacak.

    Kurulum çalışmaları sürerken TUSAŞ, bir yandan da tesiste çalışacak  insan kaynağını oluşturmak için harekete geçti. Şirket, Proses Mühendisi  (Kompozit İmalat) pozisyonunda çeşitli alanlardan mühendis istihdam edecek.

    Adaylarda makine, metalurji ve malzeme, havacılık veya uzay  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranırken, kompozit ve imalat  teknolojileri alanında en az 2 sene tecrübe sahibi olmak tercih nedeni  oluşturacak.

    İyi derecede İngilizce bilmesi istenen adaylar için ilgili bilgisayar  programlarını ve kompozit parçalara yönelik yazılımları temel seviyede kullanıyor  olmak, kompozit parça üretim ve kalite muayene süreçlerinde tecrübe, tahribatsız  muayene yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe, yalın üretim, kalite sistem  yönetimi ve risk analizi konularında deneyimi olmak ek tercih sebebi olarak  değerlendirilecek.

    Adayların, bu donanımlarının yanında "Türk Havacılık Tarihi'ni  okuyanlardan değil yazanlardan olma", "havacılık ve uzay sektöründe yürütülen  projelerde iz bırakma" beklentisinde olması isteniyor.

    AKILLI DİJİTAL FABRİKA OLACAK

    Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının  üretileceği tesisin, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini  karşılaması hedefleniyor. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni  ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom  araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek.

    Endüstri 4.0 için altyapısını hazırlayan TUSAŞ, kompozit tesisini  akıllı dijital fabrika olarak hayata geçirecek ve sanal/artırılmış gerçeklik  uygulamaları ile üretime destek verilecek.

    Kompozit tipine göre, özelleşmiş robotik, otonom ekipmanlar ile hassas  ve hatasız üretim yapılacak. Tesisteki otonom araçlar, robotlar ve makineler  birbiriyle sürekli iletişim halinde olacak.

    Binlerce sensör ve iletişim sistemiyle donatılacak tesisle bütün  üretim süreci ve verimlilik anlık olarak kontrol edilebilecek.

     

    BÜYÜK KAPASİTE ARTIŞI

    Tesiste, gelişmiş kesim ve ölçüm sistemleri kullanılacak. Üretilen  parçalar ultrasonik ve x-ray sistemli tahribatsız muayene yöntemleriyle kalite  kontrol süreçlerinden geçirilecek ve bunların montajı yapılacak.

    Boyahaneler, yapay zekayla otonom olarak çalışacak ve tüm parçalar el  değmeden boyanıp sevkiyata hazır hale getirilecek.

    TUSAŞ, bu yatırımla üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak ve  yapacağı ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

     

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