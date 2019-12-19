MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3 yıldır kayıptı... Ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu
ABONE OL
19.12.2019 - 18:26 | | DHA

3 yıldır kayıptı... Ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u (31) bulmak için yürütülen çalışmalarda yengesi M. ve ağabeyi B. Karakuş gözaltına alındı. Çiftin bahçesinde arama yapan jandarma, foseptikte insan kemikleri buldu. Kemiklerin Karakuş'a ait olduğu tahmin ediliyor.

3 yıldır kayıptı... Ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu

İlçenin Gaziler köyünde oturan ve Temmuz 2016 yılından beri kayıp olan Selahattin Karakuş'u, bulmak için Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişinin aynı köyde oturan ağabeyi B. ve yengesi M. gözaltına alındı.

3 yıldır kayıptı... Ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye, belediye görevlileriyle birlikte söz konusu çiftin köyünde inceleme yaptı. Çiftin evinin bahçesindeki foseptikte, polis ve jandarmaya ait ceset arama köpekleri, iş makinesi ve vidanjör desteğinde arama gerçekleştirildi.

3 yıldır kayıptı... Ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu


Arama sonucu foseptikte kemikler bulundu. Yapılan incelemede insana ait olduğu belirlenen kemiklerin 3 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen Selahattin Karakuş'a ait olabileceği tahmin ediliyor. Kemiklerin kesin olarak kime ait olduğu ise yapılacak DNA testi sonucunda belirlenecek.

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber