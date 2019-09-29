30’u Marmara’da 55 gözlem noktası var

TÜBİTAK tarafından yapılan yazılı açıklamada TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesindeki Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün, 20 milyon doları aşan altyapı yatırımlarıyla sismolojik gözlem konusunda deprem araştırması yapan, saygın ve yetkin bir kurum olduğu ifade edildi. Enstitü’nün, ülke genelinde 30’u Marmara Bölgesi’nde olmak üzere 55 sismolojik gözlem istasyonun bulunduğu aktarılan açıklamada, bu istasyonların, yer hareketlerinin hızını anlık kaydettiği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ilettiği belirtildi.

Bilim insanlarının deprem ve sismografi alanındaki projelerinin de TÜBİTAK aracılığıyla desteklendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu bilgiler verildi: “Bu kapsamda, 1999’a kadar deprem araştırmalarıyla ilgili sadece 45 proje destek görmüşken, son 17 senede 217 proje desteklenmiştir. 2006-2019 yılları arasında onaylanan projelere yaklaşık 110 milyon lira kaynak aktarılmıştır. Marmara Bölgesi özelinde yürütülen TÜBİTAK projelerinin yüzde 34’ü ve kullandırılan bütçenin yüzde 38’i İstanbul Teknik Üniversitesine verilmiştir.”

1.4 milyarlık ödenek

Deprem araştırmaları konusunda mülga Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Kalkınma Bakanlığı aracılığıyla 2002’den beri üniversitelerin 29 farklı projesine 200 milyon liranın üzerinde ödenek sağlandığı hatırlatılan açıklamada, İTÜ’ye aktarılan kaynağın ise 9 milyon lira olduğu dile getirildi. Açıklamada, deprem ve sismografik araştırmaların yanı sıra, İTÜ’de binin üzerinde farklı Ar-Ge projesine, TÜBİTAK’ın mülga DPT ve Kalkınma Bakanlığı vasıtasıyla 2002-2019 yılları arasında yaklaşık 1.4 milyar lira ödenek tahsis ettiği anımsatıldı.

‘İdari karar yetkimiz yok’

TÜBİTAK’a yapılan proje başvurularının değerlendirilmesinde, TÜBİTAK’ın hiçbir idari karar yetkisinin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bahse konu projeler, alanında uzman akademisyenlerin dahil olduğu bağımsız bilimsel kurullar vasıtasıyla değerlendirilmektedir. Bu İddialar değerli bilim insanlarımızın oluşturduğu bağımsız kurullarımıza da büyük haksızlıktır.”