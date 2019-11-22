Altun’dan ‘Külliye’de gizli görüşme’ açıklaması: Gerçek dışı hayal ürünü

Altun konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan ‘Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde CHP’li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği’ iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür” dedi.



Böyle bir görüşme olmadığını ifade eden Altun şunları kaydetti: “Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir. Terörle mücadelede böylesine kritik günler yaşanırken, diplomasi ve dış politikada elde edilen başarıların sürmesi için tüm dikkatimizi ülkemizin geleceği üzerinde toplamışken, kamuoyunu siyasi magazin haberleriyle meşgul etmenin, kendi siyasi ikbalini korumaya çalışan çevrelere fayda sağlamayacağını da belirtmek isteriz. Söz konusu haberleri gerçek kabul edip, bunun üzerine daha fazla gerçek dışı ifadelerle siyaset iklimini zehirlemeye çalışan kimi siyasetçilerin açıklamaların kaygıyla izliyor, siyasi hesaplarıla yaptıkları bu iftira ve yalan siyasetinden vazgeçmelerini umuyoruz.”