MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAydın'da şok olay! Annesi 10 aylık bebeğine uyuşturucu verdi
24.10.2019 - 11:53 | | İHA

Aydın'da şok olay! Annesi 10 aylık bebeğine uyuşturucu verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde madde bağımlısı olan annesi tarafından uyuşturucu madde verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı ise polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın'da şok olay! Annesi 10 aylık bebeğine uyuşturucu verdi

Edinilen bilgiye göre, dün akşam anneannesi E.Ç. tarafından durumu ağır olarak Nazilli Devlet Hastanesine getirilen 10 aylık M.Ç.Ç. adlı bebeği kontrol eden doktorlar, bebeğe uyuşturucu madde verildiğini belirledi. Hastanede bebeğe ilk müdahaleyi yapan hekimler, durumu polise bildirdi.

Durumu ağır olan bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkikler neticesinde çocuğa uyuşturucu madde verildiği tespit edilince polis ekipleri tarafından bebeğin annesi G.Ç. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D.Y., Sümer Mahallesi’ndeki bir ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, anne ile erkek arkadaşının sorgusunun devam ettiği bildirildi. Ailesi tarafından ihmal edilen bebeğin ise devlet koruması altına alınacağı belirtildi.

 

 

Sürücüleri şaşkına çeviren 3 saniyelik trafik ışıklarıEyüpsultan'dan Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren ve 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan trafik ışıkları sürücüleri şaşkına çeviriyor.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mehmet Şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli?

Mehmet Şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli?

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM indirimli ürünler kataloğu

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM indirimli ürünler kataloğu

300 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak 1 milyon lira vurgun yaptılar!

300 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak 1 milyon lira vurgun yaptılar!

169 kiloluk Azime teyzenin tek isteği yürümek

169 kiloluk Azime teyzenin tek isteği yürümek

Sıradaki Haber