AYM: Sahte tabloya devlet el koyamaz

Cengiz Turgut adlı vatandaş İstanbul’da eski eşya satan bir pazardan aldığı tabloyu dört yıl evinin duvarına astı. Turgut, tabloyu 2015’te arkadaşı A.K.G.’nin aracıyla önce Ordu’ya oradan da Tokat’a götürmek istedi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne aynı gün “Tokat’a çok değerli tarihi bir tablo getirilerek pazarlanacağı yönünde” ihbarı üzerine, araç durdurulup tabloya el konuldu. İnceleme sonucu, “Vincent Van Gogh’a atfedilen tablonun gerçek olmadı tespit edildi.

El koyma kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016’da kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ancak el konulan sahte tablonun, yönetmelik gereği müzede alıkonulması için Tokat Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulundu. Sulh Ceza Hakimliği, tablonun müsaderesi ile gereği yapılmak üzere Tokat Müze Müdürlüğüne gönderilmesine hükmetti. Gerekçede, “Tablonun bir suç unsuru teşkil etmese dahi sahte veya taklit eserlerin yanıltıcı niteliği sebebiyle ve herhangi bir suçta kullanılmaması için ilgili Yargıtay içtihadına göre müsaderesi gerekmektedir” denildi.

Turgut, Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Yasak değil

Gerekçede, şöyle denildi: “Sahte veya taklit eserlerin yanıltıcı özellik taşımak kaydıyla dolandırıcılık gibi suçlarda kullanılmasını önlemek amacı çerçevesinde müzelerde alıkonulması konusunda kanun koyucunun belirli bir takdir yetkisinin olduğu kabul edilmelidir. Ancak somut olaya bakıldığında sahte veya taklit olduğu anlaşılan eşyanın müzede alıkonulabilmesi veya müsadere edilebilmesine yönelik herhangi bir hükme yer verilmediği görülmektedir. Söz konusu tablonun suç konusu olmadığı gibi ilgili kanun hükümlerine göre bulundurulmasının da yasak olmadığı anlaşılmaktadır.”

AYM, mülkiyet hakkı ihlalinin ortadan kaldırılması için yeniden yargılamaya hükmetti.