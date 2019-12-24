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24.12.2019 - 16:57 | | AA

AYM'den son dakika Kanal İstanbul kararı

Son dakika gelen bilgilere göre; Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.

AYM'den son dakika Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenlemenin iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Son dakika haberine göre; TBMM'de 26 Temmuz 2018'de kabul edilen bedelli askerliğe yönelik düzenlemenin de olduğu torba kanunda Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenleme de yer alıyordu. Bu madde ile "Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri..." yap-işlet-devret modeli kapsamına alındı.

CHP, bu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugün yaptığı gündem toplantısında, CHP'nin Kanal İstanbul Projesi ile ilgili başvurusunu da esastan görüşerek karara bağladı.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle düzenlemenin iptal istemini reddetti ve Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

İPTAL İSTENEN MADDE

Torba kanunla 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'un kapsamını içeren 2. maddesine "Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri" ibaresi eklenerek, madde, "Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, ..... Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinde .... öngörülen yapı ve tesislerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar." şeklinde düzenlenmişti.

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