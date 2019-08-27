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27.08.2019 - 18:39| DHA

Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında turladı.

Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında

Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 1977 model eski otomobiliyle Başkent sokaklarında turlarken çekilen videosu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında

Kendi kullandığı otomobilde Neşet Ertaş'ın 'Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye' türküsünü dinleyen Bahçeli, trafikte kendisini selamlayan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.

Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında

Amca çocukları arasında silahlı kavgaİstanbul Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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