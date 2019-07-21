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21.07.2019 - 12:18| DHA

BarÄ±ÅŸ buluÅŸmasÄ±nda kan aktÄ±! 1 ölü, 1 yaralÄ±

Gaziantep'in Nizip ilÃ§esinde, Abdullah B. ve oÄŸlu Ä°dris B.,Â husumetli olduÄŸu Ä°brahim Halil DenizÂ ile barÄ±ÅŸmak iÃ§in bir araya geldiÄŸinde aralarÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. SilahlÄ± kavgada,Â  Ä°brahim Halil Deniz hayatÄ±nÄ± kaybederken,Â  Abdullah B. bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. OÄŸluÂ Ä°dris B. ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

BarÄ±ÅŸ buluÅŸmasÄ±nda kan aktÄ±! 1 ölü, 1 yaralÄ±

Olay, dÃ¼nÂ akÅŸam saatlerinde, Nizip- Gaziantep yolundaki Keklik KÃ¶prÃ¼sÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. FÄ±rÄ±ncÄ±lÄ±k yapan Abdullah B. ve oÄŸlu Ä°dris B., husumetli olduklarÄ± Ä°brahim Halil Deniz'le barÄ±ÅŸmak iÃ§in buluÅŸtu. Bir sÃ¼re sonra taraflar arasÄ±ndaÂ tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesiyle taraflar birbirlerine yanlarÄ±ndaki tabancayla ateÅŸ aÃ§tÄ±.

Tabancadan Ã§Ä±kanÂ kurÅŸunlarÄ±n isabet ettiÄŸiÂ Abdullah B. veÂ Ä°brahim Halil Deniz kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, silah seslerini duyanlarÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine saÄŸlÄ±k ve jandarma ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lan 2 yaralÄ±, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–zel hastanede tedaviye alÄ±nanÂ Ä°brahim Halil Deniz, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. BacaÄŸÄ±ndan yaralananÂ Abdullah B.'nin iseÂ Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiÄŸi bildirildi.Â 

Ä°dris B. jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

Bebeklerini cami avlusuna bÄ±rakan anne baba kameradaAdÄ±yamanâ€™da iki aylÄ±k bebeklerini sevdikten sonra camiye bÄ±rakan anne ve baba kameralara yakalandÄ±.
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