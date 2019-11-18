Boğa burcu günlük yorumu - Toprak grubundan olan Boğa burcunun özellikleri nelerdir?
Günlük burç yorumlarını okuyanlar, boğa burcu günlük yorumunu da okumak istiyor. Boğa burçları bugün ne durumda? Boğa burcunun aşk ve iş hayatı nasıl ilerleyecek? Toprak grubundan olan Boğa burcunun genel özellikleri nelerdir?
21 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanlar, Boğa burcu oluyor. Boğa burcu hakkında bilgi almak isteyenler öncelikle boğa burcu özelliklerini okuyor. Peki boğa burcunun taşı nedir, metali nedir, niteliği nedir? İşte boğa burcu günlük yorumu ve boğa burcu özellikleri...
BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU
Ailenizle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. Sabahtan başlayan iyimser tavrınız evdeki herkesi mutlu edecektir. Güven aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili kısmetlerle karşılaşacağınız zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartılı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.
BOĞA BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi sahip olduklarımda arıyorum
Yönetici gezegeni: Venüs
Elementi: Toprak
Niteliği: Sabit
Rengi: Yeşil, toprak renkleri
Metali: Bakır
Taşı: Zümrüt
Vücutta karşı geldiği bölge: Boyun ve boğaz, tiroid bezi
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Kararlı ve sadık, güvenilir, zevk sahibi, sakin, huzur verici, pratik ve ekonomik, verimli
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: İnatçı ve mantıksızca duygusal, fazla sahip olmacı, inatçı, zevklere fazla düşkün, tembelce ve ağır, sadece maddi kazanç peşindeboğa burcu