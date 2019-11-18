Boğa burcu günlük yorumu - Toprak grubundan olan Boğa burcunun özellikleri nelerdir?

21 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanlar, Boğa burcu oluyor. Boğa burcu hakkında bilgi almak isteyenler öncelikle boğa burcu özelliklerini okuyor. Peki boğa burcunun taşı nedir, metali nedir, niteliği nedir? İşte boğa burcu günlük yorumu ve boğa burcu özellikleri...

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ailenizle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. Sabahtan başlayan iyimser tavrınız evdeki herkesi mutlu edecektir. Güven aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili kısmetlerle karşılaşacağınız zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartılı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi sahip olduklarımda arıyorum

Yönetici gezegeni: Venüs

Elementi: Toprak

Niteliği: Sabit

Rengi: Yeşil, toprak renkleri

Metali: Bakır

Taşı: Zümrüt

Vücutta karşı geldiği bölge: Boyun ve boğaz, tiroid bezi

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Kararlı ve sadık, güvenilir, zevk sahibi, sakin, huzur verici, pratik ve ekonomik, verimli

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: İnatçı ve mantıksızca duygusal, fazla sahip olmacı, inatçı, zevklere fazla düşkün, tembelce ve ağır, sadece maddi kazanç peşindeboğa burcu