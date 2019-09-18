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18.09.2019 - 06:27 | | AA

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Kütahya'da üç mahallenin sınırları içindeki bazı alanlar Cumhurbaşkanı kararı ile kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kütahya'nın merkez ilçesine bağlı Enne, İnköy ve Parmakören mahallelerinin sınırları içerisinde yer alan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

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