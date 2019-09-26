Deprem sigortası nasıl yapılır? Deprem sigortası neyi karşılar? (DASK)

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak ve yönetmek amacıyla kurulan kamu kurumu. 17 Ağustos 1999 depreminin ardından deprem felaketine karşı Türkiye kamuoyu ve bürokrasisindeki bilinç eskiye oranla artış gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm seferberliğini hızlandırmış durumda.Yapılar depreme dayanıklı olsa da şiddetli depremlerde hasar alma olasılığına karşı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun Zorunlu Deprem Sigortası’nı yaptırmak gerekiyor.

Zorunlu Deprem Sigortası, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları poliçede belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılıyor.

Depremin ardından bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görse de sigorta teminatı altında oluyor ve sigortadan zararınızı karşılıyorsunuz.

DEPREM SİGORTASI NEYİ KARŞILAR?

DASK, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar, yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümlerini de teminat altına alıyor.

HANGİ BİNALAR DASK KAPSAMINA ALINIR?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri teminat kapsamına alınarak sigortalanabiliyor.

DEPREM SİGORTASI NASIL YAPILIR?

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmanız İçin Gerekenler

Zorunlu Deprem Sigortası kendi geleceğimizi garanti altına almamızın yanı sıra, ülkemizin olası bir depremdeki tazmin hizmetlerinin de güvencesidir. Bu nedenle birey olarak hepimizin sosyal sorumluluğu olarak görülmelidir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının

Adı

Adresi

Telefonu

Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

Açık Adresi

Tapu Bilgileri

İnşa Yılı

Yapı Tarzı

Toplam Kat Sayısı

Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):

Brüt Yüzölçümü (m2)

Kullanım Şekli

Hatırlatmak isteriz ki, Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır.

Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.