Elazığ'dan sonra bu kez Manisa'da son dakika depremi! 25 Ocak AFAD - Kandilli son depremler haritası

Son depremler nerelerde oldu? Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.5'lik şiddetli depremin ardından artçılar devam ediyor. Son olarak bu akşam 19:30 sularında yine merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve birçok çevre ilde hissedilen 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Son deprem haberleri sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son dakika haberlerine çevrildi. İşte ayrıntılar...

SON DEPREMLER

Elazığ'daki depremin ardından geden bu yana onlarca artçı sarsıntı meydana geldi. İşte bugün yaşanan son depremlerin listesi...

Deprem olur olmaz müdahale adımlarımızı attık. Kamuoyuna sürekli bilgi vermeye çalışıyoruz. Malatya Doğanyolda'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastanelerde durumu ağır bir hastamız yok.

39 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN SAĞ ÇIKARILDI

Tüm jandarma birimlerimiz köylerde. 08.55'ten sonra 398 deprem oldu. Toplam 39 kişi göçük altından sağ çıkarıldı.

Elazığ'da depremin merkez üssü olan Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Göçük altında kimse yok orada.

22 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Bütün ekipler görevini yerine getirdi. Evlerinde hasar olana vatandaşlarımızı kamu alanlarında misafir ettik. Barınma alanlarına taziye evlerimize de ilave ettik.

Elazığ'da 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor.

Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.