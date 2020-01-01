Fuat Oktay: Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nın konuğu oluyor. Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek."

"(Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz."

(Yerel Yönetimler Yasası) Genelde gelir artırıcı önlemlerle ilgili talep olduğunu görüyoruz."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir.

(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada.

Ekonomide 2019'da dengelenme ve disiplinin sağlandı, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçilecek.

(Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var) diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız. Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk.

Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun.

F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor? Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız.

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sorunların yüzde 98'inin uygulamadan kaynaklandığını gördük, sistemden değil."

"Libya'nın BM tarafından tanınan hükümetiyle yapılan bir anlaşmadır bu. Yaptığımız anlaşmayla bölgemizi belirliyoruz. Hatay'ın alt sınırından başlayarak Girit'in güneyine kadar tamamı Türkiye'nin bölgesidir."