Hayatı ters yüz eden festival

Milliyet Sanat dergisi kasım sayısının kapağını bu yıl 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 23. kez düzenlen İstanbul Tiyatro Festivali’ne ayırdı. Dergide festivalin programında öne çıkan oyunlar dosya konularıyla okurların karşısına çıkarken festivalde “Kaldırım Serçesi” ile izleyiciyle buluşacak olan Tülay Günal oyuna dair bir röportaj verdi. Tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi ise bu yıl 60’ıncı sanat yılını kutlayan Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu’nun 50’nci yılında üç ayrı oyunla seyirci karşısına çıkmasına dair yazdı. Sahne sanatları sayfalarında ayrıca “Evlat” oyunuyla yeni sezonda tiyatro sanesinde yer alacak olan Onur Saylak ile yapılan bir söyleşi de yer aldı.

Sinema

Derginin sinema sayfalarında bugün gösterime giren Altın Palmiye Ödüllü “Parazit”le ilgili detaylı bir inceleme yazısı ve Gürcistan’da geçen “And Then We Danced”in yönetmeni Levan Akin ve başrol oyuncusu Levan Gelbakhiani’yle yapılmış bir söyleşi dikkati çekiyor.

Derginin müzik sayfalarında Kemal Küçük, Asyalı müzisyenlerin klasik müzik sahnesindeki başarılara odaklanıyor. Müzik sayfalarında ayrıca yakın dönemde yıldızı parlamış Mac DeMarco’yla yapılmış bir söyleşi de kendine yer buluyor.

Plastik sanat

Milliyet Sanat dergisinin plastik sanatlar sayfalarında ise Füsun Onur’un Galeri Nev İstanbul’daki sergisine dair bir değerlendirme, kışkırtıcı heykelleriyle tanınan İtalyan sanatçı Francesco Albano ile yapılmış bir söyleşi, İş Sanat’ın 20’nci yılı vesilesiyle “Kibelenin Hafızası”nı tutan sergiye dair inceleme okurun karşısına çıkıyor.

Edebiyat

Derginin edebiyat bölümünde psikiyatrist Mine Özgüzel ve Bülent Usta, “Edebiyat bir antidepresan olabilir mi?” sorusunun peşine düşüyor. Yanı sıra Doğu Yücel yeni çıkardığı kitabı “Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam ve Diğer Tuhaf Hikâyeler”i anlatıyor. Selim İleri de her ay olduğu gibi bu ay da okuduğu kitapları okurlarıyla paylaşıyor.