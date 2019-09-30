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30.09.2019 - 07:50 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

İmamoğlu: Toplantıya çağırılmadım

İstanbul’da 26 Eylül Perşembe günü yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ertesi günü düzenlenen AFAD toplantısıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

İmamoğlu: Toplantıya çağırılmadım

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’ta düzenlenen toplantıya davet edilip edilmediğine ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Florya Sosyal Tesisleri’nde dün basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Depremden sonra gittiğim AKOM’da 18.30’a kadar çalışmalarımı sürdürdüm. Davet edildim, 20-25 dakika sonra valilikteki toplantıda oldum. Ama 2. gün AFAD’daki deprem toplantısına çağırılmadım. Beni kim aradı, kaçta aradı? Bunu ispat etsinler. Oraya gelen insanlar, bir şekilde davet edildi herhalde. Ben çağırılmadım. Birim başkanları çağrıldığı için gittiler. Suskunluğumun iki sebebi var. Birincisi depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet adamlığı terbiyemdir. Ben bu konu kapansın, siyaseti unutalım, işimize bakalım istiyorum. İnsanların deprem ile ilgili bizden eylem planı, hareketlilik beklentisi var. Bunları çözmemiz lazım. Konumuz bu olmalı.” l 

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