İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi? Son depremler!

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremleri sizler için derledik. En son nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? İşte 10 Ekim son depremler listesi...



İSTANBUL'DA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

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