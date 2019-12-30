Külliye Kütüphanesi açılışında sona doğru

24 saat açık kalacak kütüphanede bu hafta itibariyle 2 milyon kitabın kataloglama çalışması tamamlandı. Kütüphane için birçok sanatçı, yazar ve akademisyenin katılacağı geniş katılımlı bir tören planlandı. Erdoğan’ın talimatı ile kütüphane için özel bir logo çalışması başlatıldı.

Kütüphanenin en büyük salonu olan prestij okuma salonunun kubbesinin altındaki kemerde Alak Suresi’nin dördüncü ve beşinci ayetlerinin Türkçe meali olan, “O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir” yazıldı. Kütüphanede, çocuklar, öğrenciler ve araştırmacılar için özel bölümler yer alacak. Kütüphanede özel koleksiyonlar, nadir eserler, elyazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürler de kullanıcılara sunulacak.

Ortaylı’nın kitapları

Kütüphaneye 2000 yılında vefat eden müzisyen ve bestekar Cinuçen Tanrıkorur’un ve geçen yaz vefat eden gazeteci yazar Mehmed Şevket Eygi’nin arşivi bağışlanmıştı. Son olarak da tarihçi-akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı kişisel kütüphanesini bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kütüphaneye bir el yazması Kuran-ı Kerim bağışladığı öğrenildi. Erdoğan’ın lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı ve “en karlı yatırımım” dediği Ömer Nasuhi Bilmen’in ‘Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’nun da yer aldığı şahsi kütüphanesini de açılışın ardından Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi bünyesine alınması bekleniyor.