LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklanıyor! LGS nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları bugün içerisinde MEB tarafından adaylara duyurulacak. 29 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında alınan nakil yerleştirme işlemlerinin bugün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor. MEB tarafından açıklanan LGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar tercih işlemlerini tamamladı. Peki LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları bugün MEB tarafından açıklanacak. LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandığı andan itibaren http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.