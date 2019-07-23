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23.07.2019 - 08:38

LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar! 1. nakil tercih dönemi ne zaman?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenci e okul aracılığıyla sonuçlarını kontrol etti. MEB, yerleştirme kapsamında boş kontenjan ve taban puanları da erişime açtı. Peki, 1. nakil tercih dönemi ne zaman başlayacak?

LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar! 1. nakil tercih dönemi ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

MERKEZİ SINAV PUANI İLE ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YEREL YERLEŞTİRME İLE ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

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