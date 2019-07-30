LGS nakil tercihi nasıl yapılır? LGS 1. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liseye Geçiş Sınavına katılan öğrencilerin yerleştirme sonuçları belli olduktan sonra LGS nakil işlemlerinin tarihleri belli oldu. LGS nakil işlemleri için belirlenen tarihlerde öğrenciler, tercih yapabilecek. Peki LGS nakil işlemi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS adaylarını yakından ilgilendiren o tarihler...

LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3'er tercih yapılabilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin ise merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması gerekecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Öte yandan, öğrenciler istemeleri halinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek. Tercihler, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.

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LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1. nakil tercih işlemleri 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü başladı. LGS 1. nakil tercihleri, 2 Ağustos 2019 Cuma günü saat 17:00'ye kadar devam edecek.

LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas LGS birinci nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.