2019 yaz dönemi kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme tercih işlemleri 22 Ağustos ayında başladı ve bugün sona erdi. Başvuruların bitişiyle birlikte "MEB öğretmen eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

EŞ DURUMU TAYİN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen eş durumu yer değiştirme atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.

MEBBİS NEDİR?

Mebbis; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısa adıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı tüm hizmetler ve olanaklar Mebbis üzerinden yapılabiliyor. Mebbis öğretmen girişi modülü ile öğretmenler, müdürler, idari personel, öğrenciler ve veliler işlem yapabilmektedir. Bu uygulamada e-yatırım işlemleri, personel işlemler, halk eğitim işlemleri, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları işlemleri, e-akademi işlemleri, e-yurt işlemleri, e-burs işlemleri, evrak işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında sistemde; devlet kurumları modülü, e-yatırım işlemleri, meis modülü, meis sorgu modülü, e-alacak modülü, tefbis modülü, egitek sınav modülü, özel MTSK modülü, özel öğretim kurumları modülü, RAM modülü, TKB modülü, performans yönetim sistemi modülü, EBİTEFO-BİTEFO modülü, MEB internet erişim modülü, yönetici modülü, mal, hizmet ve yapım harcamaları modülü, kitap seçim modülü, sosyal tesis modülü, e-mezun modülü, döner sermaye modülü, İlköğretim Kurum Standartları modülü, özürlü birey modülü, öğretmenevleri modülü, faaliyet modülü, okul gelişim programı modülü gibi bir çok seçenek ve işlem bulunmaktadır. Ayrıca Mebbis’in hizmetleri arasında sendika, hizmet puanı, izin işlemleri, hastalık ve refakat izni, kişilerin özlük ve kimlik hakları, hizmet yılı gibi bütün bilgilere de ulaşılabilmektedir.

MEBBİS NASIL KULLANILIR?

Mebbis uygulamasına girmek için öncelikle kullanıcı adınız ve şifreniz olmalıdır. Bu bilgileri bağlı bulunduğunuz okulun müdürlüğünden almalısınız. Öncelikle MEBBİS internet adresine tıklamalısınız. Daha sonra kullanıcı adınızı ve şifre ile güvenlik kodu bilgilerinizi açılan ekranda ilgili yerlere girmelisiniz. Tüm bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ‘Giriş’ butonuna basarak açılan ekranda işlem yapmak istediğiniz sekmeyi tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.