MEB’den 18 milyon aileye mesaj

MEB temsilcisi Seyfettin Toraman, bakanlığın iki önemli projesini Komisyon’da açıkladı. Bunlardan ilki “teknoloji” başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele için, “dijital broşür” projesi. Önümüzdeki hafta dağıtımı yapılacak dijital broşürler, çocukların cep telefonu başta olmak üzere teknolojik bağımlılığıyla nasıl mücadele edeceğine ilişkin tavsiyeleri içeriyor. “Çocuğumu cep telefonu bağımlılığından nasıl kurtarabilirim?”, “Çocuğum siber zorbalığa maruz kaldı ne yapabilirim?” gibi sorulara uzmanları tarafından yanıt verilen 2 veya 3 dakika kısa dijital klipler hazırlayan MEB, bunu 18 milyon ailenin telefonuna mesaj olarak da gönderecek.

Toraman, “Uzmanlar cep telefonunu çocuğumuzun elinden nasıl alacağımıza, internetin olumlu ve güvenli kullanılmasına dönük olan 2.5 dakikalık bir video içeriğiyle anlatıyor. Dijital broşürler, Türkiye genelinde okullarıdaki 34 bin 176 rehberlik öğretmenimize ulaştırılacak. Onlarda 18 milyon aileye iletecek” dedi.

İkinci proje ise, kasımda açıklanacak, “çocuklarda bağımlılık araştırması”. Bu alanda güncel veriler bulunmazken, tütün, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına göre 18 modülden oluşan proje hazırlanıp hayata geçirildi. Avrupa ülkelerinde, “ESPAD” bağımlılık araştırmalarında Türk kültür ve dil yapısına uygun olmayan ayıklamalar yapıldı. Veli ve öğrencileri rahatsız etmeyecek Türkiye’ye özgü içerik geliştirildi. 16 yaş seviyesindeki öğrencilere sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılıklarına ilişkin sorular hazırlandı. 77 il, 277 ilçe ve 562 okul ölçeğinde saha araştırması yapıldı, 15 bin 657 öğrenciye ulaşıldı. Veri girişleri tamamlanarak analiz ve raporlama süreçlerine geçildi. Araştırma sonuçları kasımda açıklanacak.