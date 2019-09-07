Okullara 4G modeli

Antalya Bin 629 okulda, 31 bin 741 öğretmen ve 451 bin 656 öğrenci ile yeni eğitim dönemi başlarken, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, alınan önlemleri, özellikle servis ve kantin uygulamalarındaki yeni kuralları Milliyet’e anlattı.

İçişleri Bakanlığı ile güvenli okul, kaliteli eğitim ve güçlü nesiller konusunda ortak çalışmaları yaptıklarını belirten Karaloğlu, belli standartlar getireceklerini ve bunları sürekli denetleyeceklerini söyledi. Karaloğlu’nun “4G” olarak özetlenebilecek servis, gıda, kantin ve çevre güvenlikleri konusunda görüşleri şöyle:

1-) GÜVENLİ OKUL

Okulda hizmet aldığımız gruplar, servis araçları, şoförler, rehber elemanlar bir de kantinler var. Eğitim sektöründe milletin çocuğunu biz devlet olarak emanet alıyoruz, servisçi ve kantinciye emanet ediyoruz. Emanet ettiğimiz insanların durumunu bilmemiz lazım. Bunlara bir arşiv araştırması yapmadan bakmadan, ne herhangi bir şoförü okulun servisine ne de herhangi bir vatandaşı okulun kantininde işletmeci veya çalışan olarak çalıştırmamız mümkün değil.

Okulları risk durumuna göre seviyelerini belirledik. Birinci grupta riski yüksek olan okullar var. Bunlara kent güvenliği sistemine dahil kamera sistemi ile 24 saat ile polis merkezince takip yapılacak. Okulların etrafında kötü niyetli insanlar var mı, yok mu? Çocukları kötü alışkanlıkları sevk edecek olaylar oluyor mu olmuyor mu? Bunu biz 24 saat izlemeye devam ediyoruz. Şu anda Antalya’da 42 okulumuz var tüm ilde, ilçeler dahil. 30 tanesinin kamera sistemi kuruldu, diğerleri de kuruluyor. Bu okullara ayrıca sabit polis görevlendiriyoruz. Diğer 270 okulumuzun ise kendi kamera sistemleri var. Üçüncü gruptaki okullara ise icapçı dediğimiz bir polis görevlendiriyoruz, haftada bir gün kontrol yapılıyor. 300 okulumuz var bu durumda olan.

2-) GÜVENLİ SERVİS

Türkiye’de son dönemde servislerle ilgili birçok problem yaşandı. Sonra Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı oturduk güzel bir servis araçları yönetmeliği yayımladık. Bize düşen uygulamacılar olarak bu yönetmeliği tam olarak uygulamaktır. Buna göre, araçlarımızı yönetmelikteki standartlara getireceğiz, o araçları kullanan şoförlerimizi o standartlara getireceğiz, rehber personeli o standartlara getireceğiz ve denetim yapacağız. Denetim yapmazsak bunların hiçbirini yapmış olmayız.

3-) GÜVENLİ KANTİN

Kantin meselesini çok önemsiyoruz. Geçen sene okul kantin ürünü işareti oluşturuldu. Bir ürün okul kantininde satılacaksa o işaretin ürünün üzerinde olması gerekir. Bakanlığın listeleri var. Şu şu ürünler girebilir, şu şu ürünler girmeyecek gibi. Biz ne yapıyoruz? Okul kantinlerinde satılması sakıncalı olan ürünleri çok sıkı denetimden geçireceğiz. İşletmecileri, orada çalışanları güvenlik soruşturmasından geçireceğiz ve sürekli gıda kontrol mühendislerimiz eliyle okul kantinlerinde çok sık bir denetim yapacağız. Bugün dünyadaki en büyük problem gıda terörüdür. Eğer biz kontrol etmezsek gıda üzerinden bile nesilleri bozabilirler, insanları kontrol altına alabilirler.

4-) GÜVENLİ ÇEVRE

İçişleri Bakanlığı’nın geçen yılı yaya öncelikli yıl ilan ettiğine dikkat çeten Karaoğlu, “Büyükşehir belediye ile çalışmalarımız bitiyor, okul çevresinde hem yatay hem dikey işaretlemeleri yeniliyoruz, tamamlıyoruz. Hem çocuklarımızı hem ailelerimizi eğiteceğiz. Çocukları trafiğin bir parçası haline getiriyoruz. Eğitimin bir parçası haline getirmek ve farkındalığı yaratmak asıl amacımız. İlk hafta trafik eğitimi olacak okullarımızda” dedi. Karaloğlu, servis güvenliği, kantin güvenliği, gıda güvenliği ve çevre güvenliğinin birbirinden ayrılmaz dört önemli konu olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Antalya’da bunları mutlaka bir paket olarak sağlamış olacağız.”