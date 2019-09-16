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16.09.2019 - 09:58 | | DHA

Ordu'da gece yarısı baskın! Firavun heykeli...

Ordu'nun Ünye ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan Firavun heykeli ele geçirildi. Maddi değerinin yüksek olduğu tahmin edilen Firavun heykelinin kalker taşına işlendiği görülürken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da gece yarısı baskın! Firavun heykeli...

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mısır'da milattan önceki yıllarda hüküm sürmüş Firavun'un kalker taşına işlenmiş heykelinin el değiştireceği bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Heykelin Ünye'nin Hızarbaşıgünlük Mahallesi'nde N.K. adlı kişinin elinde olduğunu öğrenen Jandarma, gece yarısı eve baskın düzenledi.

Operasyonda heykel ile birlikte şüpheli N.K. gözaltına alındı. Maddi değerinin yüksek olduğu ifade edilen heykelin, gerçek değerinin yapılacak incelemeler sonunda belirleneceği belirtildi.

Yardımına yetişti ama... E-5'i birbirine kattı!İstanbul'da E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde dörtlü sinyallerini yakarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan otomobil sürücüsünün yolunu açan motosikletli, yoldan çekilmeyen kamyonetin aynasını kırdı. Öfkeden deliye dönen saldırgan bununla da yetinmeyip bir de camını yumrukladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.
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