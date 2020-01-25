Robot Olimpiyatı’nda dünya ikincisi oldular

Modern Eğitim Kurumları Robochallenge Dünya Robot Olimpiyatı’nda dünya ikincisi, TEKNOFEST’te de “insanlık yararına teknoloji alanı sağlık” kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Modern Eğitim Kurumları bünyesinde, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve kolej bulunuyor. Türk Milli Eğitim müfredatına uygun olarak çalışmasının yanı sıra öğrencilere zenginleştirilmiş akademik programlar, yabancı dil eğitimi, çeşitli atölyeler, kulüpler, sanat ve spor etkinlikleri sunan okul, birçok yarışmada başarı kazanmış.

Doğal öğrenme ortamı

Okulda öğrencilerin, çeşitli atölyelerle öğrenme, yemek pişirme, karar verme, takım çalışması ve el becerisi gibi yetkinliklere sahip olması amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda; resim, seramik, ebru, yağlı boya ve müzik aletleri eğitimi de veriyor. Okulda her alanda yüzde 100 İngilizce kullanılması öğrencilere doğal bir öğrenme ortamı sağlıyor.

Okul, Türkiye’de hiçbir özel okulda olmayan macera parkuruyla da öne çıkıyor. Parkurda, yüksek İp Parkuru, Double Zip Line, Serbest Atlayış, Tırmanma Duvarı, Survivor Parkuru gibi özellikleri barındırıyor.

Tümü branş mezunu ana dili İngilizce olan öğretmenlerle İngilizce, İspanyolca ve Almanca dillerinde uluslararası kalitede hayat boyu sürdürülebilir dil edinim ortamı sunuluyor. Okul, Amerika’da ve tüm dünyada Scholastic Aptitude Test(SAT) sınavını uygulayan vakıf College Board üyesi ve SAT sınav merkezi. Aynı zamanda, uluslararası müfredatı takip etme kalitesiyle de “International Cambridge School1” olma onay sürecini başarıyla sürdürmekte.

Başarılarıyla göz kamaştırıyor

Modern Eğitim Kurumları, Robochallenge Uluslararası Robotik Olimpiyatlarında Dünya genelinde Finalist olan 615 yarışmacı ve 533 robot arasından Air race alanında Fransa, İspanya, Meksika, Kolombiya gibi birçok ülke ve üniversiteli rakibini eleyerek gümüş Madalya kazandı. Ayrıca kurum, Teknofest’te, insanlık yararına teknoloji alanı, sağlık kategorisinde liseler arasında ise 280 proje arasından Türkiye birincisi oldu. Modern Eğitim Kurumları’nın daha önce kazandığı başarılardan bazıları ise şöyle;

2019 Romanya Robochallenge Dünya Robot Olimpiyatı Dünya dördüncülüğü ve Dünya ikinciliği

2019 Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Sağlık Kategorisi birinciliği

2019 TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje Olimpiyatı Marmara Bölge ikinci ve üçüncülüğü

2019 TÜBİTAK Liseler arası Proje Olimpiyatı Marmara Bölge üçüncülüğü

2019 Bursa Science Expo Jüri Özel Ödülü

2019 Anaokulu 5 ve 6 Yaş. Okul Öncesi “Kod En Mavi” Yarışma İstanbul ikinciliği

2019 Google Science Fair Dünya Geneli ilk 100 Proje Finalistliği

2019 Brezilya Mostratec Science Olimpiyat Dünya Finalistliği

2018 Mısır Eistef Science Olimpiyat 2 altın 8 Gümüş 2 Bronz ile Dünya ikinciliği

2019 Portekiz Youth Science Meeting 10 Proje ile Best Delegate

2019 Gazi Yaşargil Bilim Olimpiyatı Yılın genç Bilim insanı ödülü